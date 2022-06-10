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Haberler Magazin 7,5 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda mayolu pozunu verdi! Sosyal medya sallandı

7,5 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda mayolu pozunu verdi! Sosyal medya sallandı

7,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın son haline bakın! 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar, doğum öncesi tatile çıktı. 7,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, havuz başında verdiği mayolu pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Evgar'ın son hali dikkat çekti. İşte Demet Evgar'ın sosyal medyaya damga vuran paylaşımı...

10.06.2022 21:55 - Son Güncelleme: 10.06.2022 21:55
7,5 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda mayolu pozunu verdi! Sosyal medya sallandı

Alev Alev, Avlu, Emret Komutanım gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında dünyaevine girdi.

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7,5 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda mayolu pozunu verdi! Sosyal medya sallandı

Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, doğum öncesi eşi Levent Babataş ile tatile çıktı.

7,5 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda mayolu pozunu verdi! Sosyal medya sallandı

Tatil için Bodrum'u tercih eden Evgar, havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

7,5 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda mayolu pozunu verdi! Sosyal medya sallandı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, mayosuyla verdiği karnı burnunda pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

7,5 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda mayolu pozunu verdi! Sosyal medya sallandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Evgar'ın son hali dikkat çekti.

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