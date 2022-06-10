7,5 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda mayolu pozunu verdi! Sosyal medya sallandı
7,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın son haline bakın! 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar, doğum öncesi tatile çıktı. 7,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, havuz başında verdiği mayolu pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Evgar'ın son hali dikkat çekti. İşte Demet Evgar'ın sosyal medyaya damga vuran paylaşımı...
10.06.2022 21:55 - Son Güncelleme: 10.06.2022 21:55
Alev Alev, Avlu, Emret Komutanım gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında dünyaevine girdi.