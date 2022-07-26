7,5 aylık hamile Demet Evgar’dan bikinili havuz pozu 'sessizce durduk' Doğuma günler kala Demet Evgar epey online
Demet Evgar, geçtiğimiz aylarda uzun süredir aşk yaşadığı Levent Babataş ile Emirgan'daki evinde sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. Hamile olduğu öğrenilen Evgar, iddiaları doğrulamış ve kızına Mavi ismini vereceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra ise karnı burnunda pozlarını yayınlayarak sık sık magazin gündeminde yer almıştı. 7,5 aylık hamile olan Demet Evgar, o paylaşımlarına yenisini ekledi.
Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz aylarda 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'daki evlerinin bahçesinde dünyaevine girmişti.
Hamile olduğu öğrenilen Evgar, iddiaları doğrulamış ve kızına Mavi ismini vereceğini açıklamıştı. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Evgar, "Çok, çok, çok şükür. Daha şükredecek bir şey bulamayız herhalde. Çok heyecanlıyım" demişti.
Demet Evgar, "Hamilelik sürecinde kilo almamaya dikkat ediyor musunuz, nasıl besleniyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: "Ben hep sağlıklı besleniyordum, bu süreçte de böyle beslenmeye devam ettim. Kilo almak gibi bir derdim olmadı. Hamileyim işte, daha ne? Konforunu yaşıyorum yani"
7,5 aylık hamile olan Demet Evgar, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu, karnı burnunda havuzda verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.