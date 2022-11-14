74’lük Semiramis Pekkan yıllar sonra bombayı patlattı! İçinde tuttuklarını tek tek açıkladı! Ajda Pekkan ile Haldun Dormen itirafı...
Superstar Ajda Pekkan ile kardeş olan Semiramis Pekkan, 1964 yılı yapımlı "Kara Memed" sinema kariyerine başladı ve ardından birçok filmde rol aldı. Müzik kariyerine ise 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü'nün sahibi oldu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Pekkan, bu kez verdiği bir röportajla gündeme geldi. Ünlü ismin ablası Ajda Pekkan ve eski sevgilisi Haldun Dormen ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...
14.11.2022 18:56 - Son Güncelleme: 14.11.2022 18:56
964 yılı yapımlı "Kara Memed" sinema kariyerine başlayan Semiramis Pekkan, eski sevgilisi Haldun Dormen'in "Yaparsın şekerim" sözüyle 53 yıl sonra sahnelere dönmüş ve 'Broadway'den İstanbul'a Müzikaller' projesinde yer almıştı.
'Bana Yalan Söylediler' adlı şarkısını da yeniden yorumlayan Semiramis Pekkan, sahnelere döndükten sonra bir YouTube kanalı açıp samimi açıklamalarda bulundu.
74 yaşındaki şarkıcı, dikkat çeken itiraflarda da bulundu. İşte Semiramis Pekkan'ın açıklamalarından satır başları...