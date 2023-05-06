74 yaşındaki Kral’ın taç giyme törenine tam 100 milyon sterlin! Yaşayan Nostradamus’un taç giyme töreni öncesi kehaneti...

Tören, kraliyet ailesinin taç giyme törenleri, düğün ve cenazelerinin büyük bölümüne ev sahipliği eden Westminster Abbey'de yapıldı ve Kraliçe Camilla ile birlikte taç giyecek olan Kral Charles, 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar oldu.