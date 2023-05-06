74 yaşındaki Kral'ın taç giyme törenine tam 100 milyon sterlin! Yaşayan Nostradamus'un taç giyme töreni öncesi kehaneti...
Kraliçe 2. Elizabeth'in, 2022 yılındaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi içi tarihi gün. Aylardır 74 yaşındaki Kral Charles'ın taç giyme töreni için hazırlıklar sürüyordu. Hangi tacı takacağından, Harry ile Meghan Markle'ın gelip gelmeyeceğine, türlü türlü kehanetlerden, izleyeceği rotaya takacağın kadar her detayın merak edildiği taç giyme töreni vakti geldi çattı. İngiltere Kralı 3. Charles'a tacı takıldı. Detaylar ise epey ilginç.
06.05.2023 13:42 - Son Güncelleme: 06.05.2023 14:16
İngiliz monarkı aylardır, Charles ise yıllardır bugünü bekliyordu... 74 yaşındaki Kral Charles'ın taç giyme töreni...İkinci Elizabeth'in ardından tahta geçen ve aylar sonra taç giyme töreni düzenlenen Charles'ın taç giyme töreni hakkında dikkat çeken pek çok detay var.
Tören, kraliyet ailesinin taç giyme törenleri, düğün ve cenazelerinin büyük bölümüne ev sahipliği eden Westminster Abbey'de yapıldı ve Kraliçe Camilla ile birlikte taç giyecek olan Kral Charles, 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar oldu.