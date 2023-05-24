73 yaşında demezsiniz! 30 yaşında gibi gözüken Vera Wang'ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca...

Vera Wang, cilt sağlığını korumak için bir dizi önlem ve rutin uyguluyor. Ünlü tasarımcı 73 yaşında olmasına rağmen, görünümüyle yaşına asla inanılmayacak bir şekilde genç ve sıkı bir cilde sahip. Peki, Vera Wang bu yaşta nasıl bu kadar güzel bir cilde sahip oldu? İşte merak edilen güzellik sırrı. Vera Wang, cilt bakımına büyük önem vermektedir. Her gün cildini temizlemek, tonik uygulamak ve nemlendirici kullanmak gibi temel adımları asla atlamaz. Cilt tipine uygun ürünler seçer ve düzenli olarak kullanır.