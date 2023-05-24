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Haberler Magazin 73 yaşında demezsiniz! 30 yaşında gibi gözüken Vera Wang'ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca...

73 yaşında demezsiniz! 30 yaşında gibi gözüken Vera Wang'ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca...

Dikkatleri üzerine çeken ünlü tasarımcı Vera Wang, 73 yaşına rağmen genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmasıyla biliniyor. Wang, hayatının her anında güneş kremini eksik etmediğini iddia ederek gençlik sırrını paylaştı. Ayrıca aktif bir yaşam tarzı benimseyen Wang, düzenli olarak spor yapmanın da kendisine gençlik ve enerji kattığını belirtiyor. Genç görünümünü korumak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürdüğüne dikkat çeken Vera Wang, bu şekilde gençlik sırrını keşfettiğini ifade ediyor. İşte gerekli detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
24.05.2023 16:38 - Son Güncelleme: 24.05.2023 16:39
30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca... 73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor!

Vera Wang, cilt sağlığını korumak için bir dizi önlem ve rutin uyguluyor. Ünlü tasarımcı 73 yaşında olmasına rağmen, görünümüyle yaşına asla inanılmayacak bir şekilde genç ve sıkı bir cilde sahip. Peki, Vera Wang bu yaşta nasıl bu kadar güzel bir cilde sahip oldu? İşte merak edilen güzellik sırrı. Vera Wang, cilt bakımına büyük önem vermektedir. Her gün cildini temizlemek, tonik uygulamak ve nemlendirici kullanmak gibi temel adımları asla atlamaz. Cilt tipine uygun ürünler seçer ve düzenli olarak kullanır.

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30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca... 73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor!

Güzellik bakımlarını ihmal etmeyen Wang, aynı zamanda bol su içmeyi ve yeterli uyku almaya önem veriyor.

30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca... 73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor!

Vera Wang, genç ve sıkı bir cilt için güneş kremi kullanmanın önemini vurguluyor.

30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca... 73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor!

Güneş kremi, cildin güneşin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olur ve yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olur.

30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca... 73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor!

Wang, güneş kremi kullanımını günlük rutininin bir parçası haline getirdiğini ve bu sayede cildinin güzelliğini koruduğunu belirtiyor.

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