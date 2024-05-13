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71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 sene önce vefat eden annesine yazdığı mektupta...

71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! Diva lakaplı 71 yaşındaki Bülent Ersoy, sosyal medya hesabında Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Dört sene önce hayatını kaybeden annesi Necla Poyraz'ın mezarının fotoğrafını yayan Ersoy, paylaşımında kendi vasiyetini de açıkladı. İşte "Canım anneciğime açık mektubum" deyip annesine mektup yazan Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 10:43 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 10:53
71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 sene önce vefat eden annesine yazdığı mektupta... 1

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabında Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 sene önce vefat eden annesine yazdığı mektupta... 2

Ersoy, 2020'de hayatını kaybeden annesi Necla Poyraz'ın mezarının fotoğrafını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 sene önce vefat eden annesine yazdığı mektupta... 3

VASİYETİNİ AÇIKLADI
Bülen Ersoy, "Canım anneciğime açık mektubum" deyip şu ifadeleri kullandı: "Annem, merhaba... Bugün 'Anneler Günü', senin günün. Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için...

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