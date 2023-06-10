71 yaşındaki Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Diva’nın o görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Diva lakaplı Ersoy, önceki gün 71'inci yaşını kutlayarak gündeme geldi. Hem yeni yaşı hem konuk olduğu programın tanıtımı hem de kendi hayatını konu alan film için yaptığı anlaşmayla gündeme gelen Ersoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.