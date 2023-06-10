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71 yaşındaki Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Diva’nın o görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Önceki gün yeni yaşını kutlayan Bülent Ersoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan sanatçı hakkında araştırma yapanlar, Ersoy'un makyajsız halini görünce şaşıp kaldı. Gösterişli makyajlarıyla dikkat çeken 71 yaşındaki Diva lakaplı Bülent Ersoy, doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bülent Ersoy'un makyajsız hali...

takvim.com.tr
10.06.2023 01:32 - Son Güncelleme: 10.06.2023 01:34
71 yaşındaki Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Diva’nın o görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başlayan ve çok küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Bülent Ersoy, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

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71 yaşındaki Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Diva’nın o görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Diva lakaplı Ersoy, önceki gün 71'inci yaşını kutlayarak gündeme geldi. Hem yeni yaşı hem konuk olduğu programın tanıtımı hem de kendi hayatını konu alan film için yaptığı anlaşmayla gündeme gelen Ersoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

71 yaşındaki Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Diva’nın o görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Gösterişli makyajları ve giyim tarzıyla dikkat çeken Ersoy'un makyajsız hali de birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından merak edildi.

71 yaşındaki Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Diva’nın o görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Sanatçı hakkında araştırma yapanlar, Ersoy'un makyajsız halini görünce şaşıp kaldı. Ersoy'un doğal hali, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

71 yaşındaki Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Diva’nın o görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

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