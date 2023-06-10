71 yaşındaki Bülent Ersoy’un makyajsız haline bakın! Diva’nın o görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...
Önceki gün yeni yaşını kutlayan Bülent Ersoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan sanatçı hakkında araştırma yapanlar, Ersoy'un makyajsız halini görünce şaşıp kaldı. Gösterişli makyajlarıyla dikkat çeken 71 yaşındaki Diva lakaplı Bülent Ersoy, doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bülent Ersoy'un makyajsız hali...
10.06.2023 01:32 - Son Güncelleme: 10.06.2023 01:34
Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başlayan ve çok küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Bülent Ersoy, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.