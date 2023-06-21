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Haberler Magazin 70’ine merdiven dayadı! Ahmet Sezerel’in son haline bakın! Yıllar onu çok değiştirdi! Hababam Sınıfı Uyanıyor’un çalışkan Ahmet’iydi…

70’ine merdiven dayadı! Ahmet Sezerel’in son haline bakın! Yıllar onu çok değiştirdi! Hababam Sınıfı Uyanıyor’un çalışkan Ahmet’iydi…

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Ahmet karakterini canlandıran Ahmet Sezerel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez yaptığı 1976 yapımı filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun özellikle son hali merak konusu oldu. 69 yaşındaki Sezerel'in son halini görenler "Yıllar onu çok değiştirmiş" yorumunda bulundu. İşte Ahmet Sezerel'in son hali...

takvim.com.tr
21.06.2023 16:32 - Son Güncelleme: 21.06.2023 16:32
70’ine merdiven dayadı! Ahmet Sezerel’in son haline bakın! Yıllar onu çok değiştirdi! Hababam Sınıfı Uyanıyor’un çalışkan Ahmet’iydi…

Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenciyi canlandıran Ahmet Sezerel, yıllar sonra gündem oldu.

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70’ine merdiven dayadı! Ahmet Sezerel’in son haline bakın! Yıllar onu çok değiştirdi! Hababam Sınıfı Uyanıyor’un çalışkan Ahmet’iydi…

69 yaşındaki usta oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Sezerel'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

70’ine merdiven dayadı! Ahmet Sezerel’in son haline bakın! Yıllar onu çok değiştirdi! Hababam Sınıfı Uyanıyor’un çalışkan Ahmet’iydi…

Sosyal medya kullanıcıları, Sezerel için "Yıllar onu çok değiştirmiş", "Tanıyamadım" gibi yorumlarda bulundu.

70’ine merdiven dayadı! Ahmet Sezerel’in son haline bakın! Yıllar onu çok değiştirdi! Hababam Sınıfı Uyanıyor’un çalışkan Ahmet’iydi…

İşte Ahmet Sezerel başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

70’ine merdiven dayadı! Ahmet Sezerel’in son haline bakın! Yıllar onu çok değiştirdi! Hababam Sınıfı Uyanıyor’un çalışkan Ahmet’iydi…

Semra Özdamar

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