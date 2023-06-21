70’ine merdiven dayadı! Ahmet Sezerel’in son haline bakın! Yıllar onu çok değiştirdi! Hababam Sınıfı Uyanıyor’un çalışkan Ahmet’iydi…
Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Ahmet karakterini canlandıran Ahmet Sezerel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez yaptığı 1976 yapımı filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun özellikle son hali merak konusu oldu. 69 yaşındaki Sezerel'in son halini görenler "Yıllar onu çok değiştirmiş" yorumunda bulundu. İşte Ahmet Sezerel'in son hali...
21.06.2023 16:32 - Son Güncelleme: 21.06.2023 16:32
Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenciyi canlandıran Ahmet Sezerel, yıllar sonra gündem oldu.