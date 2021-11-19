Vav TV İzle
Haberler Magazin 70 kilo vermişti! X Factor ile tanınan Ferah Zeydan'ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

70 kilo vermişti! X Factor ile tanınan Ferah Zeydan'ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

X Factor adlı ses yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, yarışma sonrasında Sinan Akçıl ile düet yaparak büyük beğeni toplamıştı. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Zeydan, bir dönem verdiği 70 kiloyla da çok konuşulmuştu. Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişim geçiren Ferah Zeydan, yıllar sonra gündeme geldi. Genç şarkıcının son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Zeydan için "Tanıyamadım", "Muhteşem değişim" gibi yorumlar yapıldı. İşte X Factor yarışmacısı Ferah Zeydan'ın son hali...

19.11.2021 19:19 - Son Güncelleme: 19.11.2021 19:19
70 kilo vermişti! X Factor ile tanınan Ferah Zeydan’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan yarışma sonrasında Sinan Akçıl ile düet yaparak büyük beğeni toplamıştı. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Zeydan, bir dönem verdiği 70 kiloyla da adından szö ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
70 kilo vermişti! X Factor ile tanınan Ferah Zeydan’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak katıldığı 2. Sayfa programı ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

70 kilo vermişti! X Factor ile tanınan Ferah Zeydan’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Uzun zaman sonra ekranlara çıkan Zeydan, "Sanat için 5 yıllık ilişkimi bitirdim. Şarkıyı duygulu okumak için, ruhumu acıttım" sözleri ile sosyal medyada gündem oldu.

70 kilo vermişti! X Factor ile tanınan Ferah Zeydan’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Öte yandan Zeydan'ın son hali de görenleri hayrete düşürdü.

70 kilo vermişti! X Factor ile tanınan Ferah Zeydan’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

İşte Ferah Zeydan başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

SON DAKİKA