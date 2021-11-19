70 kilo vermişti! X Factor ile tanınan Ferah Zeydan'ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu
X Factor adlı ses yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, yarışma sonrasında Sinan Akçıl ile düet yaparak büyük beğeni toplamıştı. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Zeydan, bir dönem verdiği 70 kiloyla da çok konuşulmuştu. Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişim geçiren Ferah Zeydan, yıllar sonra gündeme geldi. Genç şarkıcının son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Zeydan için "Tanıyamadım", "Muhteşem değişim" gibi yorumlar yapıldı. İşte X Factor yarışmacısı Ferah Zeydan'ın son hali...
19.11.2021 19:19
- Son Güncelleme: 19.11.2021 19:19
X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan yarışma sonrasında Sinan Akçıl ile düet yaparak büyük beğeni toplamıştı. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Zeydan, bir dönem verdiği 70 kiloyla da adından szö ettirmişti.
Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak katıldığı 2. Sayfa programı ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.