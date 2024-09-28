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70 kilo veren Ümit Erdim “Hiç diyet yapmıyorum” deyip açıkladı: Yemekten yarım saat sonra...

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ümit Erdim, verdiği bir röportajda çocukluğundan kilo verme sürecine, oyunculuk macerasından biten evliliğine birçok konu da samimi açıklamalarda bulundu. "Ben 7.5 aylık, prematüre doğmuşum. 1800 grammışım" diyen Erdim'in beslenme alışkanlıklarıyla ilgili anlattıkları ise dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Ümit Erdim'in o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 10:38 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 11:03
70 kilo veren Ümit Erdim Hiç diyet yapmıyorum deyip açıkladı: Yemekten yarım saat sonra...

Kocaeli'nde öğretmen bir ailede dünyaya gelen Ümit Erdim, verdiği bir röportajda çocukluk yıllarından günümüze merak edilenleri yanıtladı.

70 kilo veren Ümit Erdim Hiç diyet yapmıyorum deyip açıkladı: Yemekten yarım saat sonra...

Sabah Günaydın YouTube kanalına konuk olan ünlü oyuncu, öğrencilik yıllarını şöyle anlattı: "Okulda çok başarısız bir öğrenciydim. Okula çok sığamayan bir yapım vardı. Fakat okulun bütün sosyal faaliyetlerinde de çok iyiydim. Annem de öğretmen tabii terzi söküğünü dikemiyor gibi oldu, annemi çok üzdüm. Onun pişmanlığını muhtemelen ölene kadar yaşayacağım. Annemi çok hırpaladım..."

70 kilo veren Ümit Erdim Hiç diyet yapmıyorum deyip açıkladı: Yemekten yarım saat sonra...

Lisedeki öğretmeninin oyunculuk yeteneğini fark etmesiyle kariyer yolculuğu başlayan Erdim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lisede bir Türkçe öğretmenim vardı. Annemi okula çağırmış, bunda bir numara yok, sanat işlerinde çok başarılı, acaba biraz ittirsek mi dışarıda bir yerde kurs vs...

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