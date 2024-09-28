70 kilo veren Ümit Erdim “Hiç diyet yapmıyorum” deyip açıkladı: Yemekten yarım saat sonra...

Sabah Günaydın YouTube kanalına konuk olan ünlü oyuncu, öğrencilik yıllarını şöyle anlattı: "Okulda çok başarısız bir öğrenciydim. Okula çok sığamayan bir yapım vardı. Fakat okulun bütün sosyal faaliyetlerinde de çok iyiydim. Annem de öğretmen tabii terzi söküğünü dikemiyor gibi oldu, annemi çok üzdüm. Onun pişmanlığını muhtemelen ölene kadar yaşayacağım. Annemi çok hırpaladım..."