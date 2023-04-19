RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 7 yıllık sevgilisiyle evlendi! Dağhan Külegeç’in nikahından ilk kareler geldi! Biricik eşi bakın kim! Kavak Yelleri’nin Efe’siydi...

7 yıllık sevgilisiyle evlendi! Dağhan Külegeç’in nikahından ilk kareler geldi! Biricik eşi bakın kim! Kavak Yelleri’nin Efe’siydi...

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle hafızalara kazınan Dağhan Külegeç, 2022'nin ekim ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak 6 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, geçen ay ise nişanlısıyla ilişkilerinin 7'nci yılını kutlamıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Külegeç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu. Külegeç'in biricik eşi bakın kim çıktı...

takvim.com.tr
19.04.2023 08:28 - Son Güncelleme: 19.04.2023 09:14
7 yıllık sevgilisiyle evlendi! Dağhan Külegeç’in nikahından ilk kareler geldi! Biricik eşi bakın kim! Kavak Yelleri’nin Efe’siydi...

Dağhan Külegeç, Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve bu rolle hafızalara kazınmıştı.

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7 yıllık sevgilisiyle evlendi! Dağhan Külegeç’in nikahından ilk kareler geldi! Biricik eşi bakın kim! Kavak Yelleri’nin Efe’siydi...

Oyuncu, son dönemlerde ise özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Külegeç, 2022'nin ekim ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak 6 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı.

7 yıllık sevgilisiyle evlendi! Dağhan Külegeç’in nikahından ilk kareler geldi! Biricik eşi bakın kim! Kavak Yelleri’nin Efe’siydi...

Dağhan Külegeç, nişanlandığını "Söz, isteme, nişan..." sözleriyle duyurmuştu. Ünlü oyuncu, geçen ay ise nişanlısıyla ilişkilerinin 7'nci yılını kutlamıştı.

7 yıllık sevgilisiyle evlendi! Dağhan Külegeç’in nikahından ilk kareler geldi! Biricik eşi bakın kim! Kavak Yelleri’nin Efe’siydi...

Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Külegeç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu.

7 yıllık sevgilisiyle evlendi! Dağhan Külegeç’in nikahından ilk kareler geldi! Biricik eşi bakın kim! Kavak Yelleri’nin Efe’siydi...

Nikahtan karelerini yayınlayan oyuncuya, sosyal medya kullanıcılarından tebrik mesajı yağdı.

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