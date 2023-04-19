7 yıllık sevgilisiyle evlendi! Dağhan Külegeç’in nikahından ilk kareler geldi! Biricik eşi bakın kim! Kavak Yelleri’nin Efe’siydi...
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle hafızalara kazınan Dağhan Külegeç, 2022'nin ekim ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak 6 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, geçen ay ise nişanlısıyla ilişkilerinin 7'nci yılını kutlamıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Külegeç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu. Külegeç'in biricik eşi bakın kim çıktı...
19.04.2023 08:28 - Son Güncelleme: 19.04.2023 09:14
Dağhan Külegeç, Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve bu rolle hafızalara kazınmıştı.
Dağhan Külegeç, nişanlandığını "Söz, isteme, nişan..." sözleriyle duyurmuştu. Ünlü oyuncu, geçen ay ise nişanlısıyla ilişkilerinin 7'nci yılını kutlamıştı.