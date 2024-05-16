7 yıllık evlilik bitti mi? 2 çocuk annesi Seda Erdim’den flaş hamle! Gözler Ümit Erdim’e çevrildi!

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle hafızalara kazınan ve bir dönem verdiği kilolarla sık sık gündem olan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturdu. Sosyal medyada hesaplarında aile pozlarına sık sık yer veren ünlü çiftin bu evlilikten iki evladı oldu. Ancak Erdim çifti bu kez mutlu aile pozlarıyla değil bambaşka bir olayla gündeme geldi. Seda Erdim'in sosyal medya hamlesi "Boşandılar mı?" sorusunu akıllara getirerek kafa karıştırdı. İşte detaylar...