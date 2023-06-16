7 yıllık evliliğiyle gündemdeydi! Neslihan Atagül’den gece yarısı paylaşımı! Sütyensiz tarzı çok konuşuldu! Kadir Doğulu'nun eşi...
Neslihan Atagül'ün 7 yıl önce evlendiği eşi Kadir Doğulu'nun, geçtiğimiz haftalarda İzmir Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İhanet ve boşanma iddialarını net bir dille yalanlayan Atagül, olay sonrası yaptığı her açıklamada eşine ve evliliğine sahip çıktı. Her fırsatta "Mutluyuz" mesajı veren Atagül, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...
16.06.2023 23:24 - Son Güncelleme: 16.06.2023 23:24
2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, son dönemlerde birçok iddiayla magazin gündeminde yer aldı.
Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin basına yansımasıyla ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi.
Ancak Neslihan Atagül, beklenenin aksine tüm bu iddiaların yalan olduğunu belirterek eşinin yanında durdu.