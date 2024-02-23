7 yıllık eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı konuşuluyordu! Kemal Doğulu’dan ihanet itirafı! Küs olduğu Kadir Doğulu’nun sarmaş dolaş görüntüleri...

Neslihan Atagül ile 7 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun geçen yıl bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşerken Atagül ile Doğulu, el ele ortaya çıkıp herkesi şaşkına çevirdi. Atagül eşinin arkasında durarak evliliğine sahip çıkarken Kadir Doğulu'nun küs olduğu kardeşi Kemal Doğulu, aylar sonra "Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ü aldattı mı?" sorusunu yanıtladı. İşte detaylar...
Neslihan Atagül ile 7 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçen sene gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. İddiaya göre; mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.
Daha önce de eşine ihanet ettiği yönünde iddialarla anılan ünlü oyuncunun görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğulu, çok konuşulan görüntüler hakkında sessiz kalmadı ve şunları söyledi: "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan'dan başka imam nikâhlı eşim yok"
Görüntüler sonrası gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül ise olaydan birkaç gün sonra eşi Kadir Doğulu ile el ele ortaya çıktı. Çift, daha sonra da Azerbaycan'da gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemek için Bakü'ye gitti. Buradan bol bol paylaşım yapan çiftin dans videosu da sosyal medyaya düştü.