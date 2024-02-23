7 yıllık eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı konuşuluyordu! Kemal Doğulu’dan ihanet itirafı! Küs olduğu Kadir Doğulu’nun sarmaş dolaş görüntüleri...

1 Neslihan Atagül ile 7 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçen sene gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. İddiaya göre; mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

2 Daha önce de eşine ihanet ettiği yönünde iddialarla anılan ünlü oyuncunun görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğulu, çok konuşulan görüntüler hakkında sessiz kalmadı ve şunları söyledi: "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan'dan başka imam nikâhlı eşim yok"