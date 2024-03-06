7 yıllık aşk yuvası! Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in lüks villasına bakın! Fahriye Evcen evinin salonundan boy boy yayınladı

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017'de meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki oğlu oldu. Geçen haftalarda sosyal medya hesabında ilk kez oğlu Kerem'in yüzünü gösteren Evcen, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, evinin salonunda verdiği pozları boy boy yayınladı. Evcen ile Özçivit'in zevkle döşenmiş 4 katlı lüks villaları ise dikkat çekti.