7 yıllık aşk yuvası! Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in lüks villasına bakın! Fahriye Evcen evinin salonundan boy boy yayınladı

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017'de meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki oğlu oldu. Geçen haftalarda sosyal medya hesabında ilk kez oğlu Kerem'in yüzünü gösteren Evcen, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, evinin salonunda verdiği pozları boy boy yayınladı. Evcen ile Özçivit'in zevkle döşenmiş 4 katlı lüks villaları ise dikkat çekti.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
2023 Ocak ayında ise ikinci kez anne-baba olan çiften Fahriye Evcen, geçen haftalarda sosyal medya hesabında ilk kez oğlu Kerem'in yüzünü gösterdi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Evcen, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.