7 yıllık aşk yuvası! Burak Özçivit’in 4 katlı evine bakın! İşte eşi Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünü üstlenen Burak Özçivit, son dönemlerde yatırımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Geçen aylarda oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Özçivit, son olarak Bodrum'da yaptırdığı villayla çok konuşuldu. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit'in çekirdek ailesiyle yaşadığı 4 katlı lüks villası ise merak konusu oldu. Ünlü çiftin evini görenler de hayran kaldı. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk yuvası...
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, mutlu bir evlilik sürdürdüğü meslektaşı Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu geçen aylarda ise oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.
Yaz sezonunu Bodrum'da açan Özçivit, burada yaptırdığı lüks villayla da uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı.