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7 yıllık aşk yuvası! Burak Özçivit’in 4 katlı evine bakın! İşte eşi Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünü üstlenen Burak Özçivit, son dönemlerde yatırımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Geçen aylarda oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Özçivit, son olarak Bodrum'da yaptırdığı villayla çok konuşuldu. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit'in çekirdek ailesiyle yaşadığı 4 katlı lüks villası ise merak konusu oldu. Ünlü çiftin evini görenler de hayran kaldı. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk yuvası...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 11:15 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 11:15
7 yıllık aşk yuvası! Burak Özçivit’in 4 katlı evine bakın! İşte eşi Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa... 1

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, mutlu bir evlilik sürdürdüğü meslektaşı Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla sık sık adından söz ettirdi.

7 yıllık aşk yuvası! Burak Özçivit’in 4 katlı evine bakın! İşte eşi Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa... 2

Ünlü oyuncu geçen aylarda ise oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.

7 yıllık aşk yuvası! Burak Özçivit’in 4 katlı evine bakın! İşte eşi Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa... 3

Yaz sezonunu Bodrum'da açan Özçivit, burada yaptırdığı lüks villayla da uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı.

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