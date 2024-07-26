7 yıllık aşk yuvası! Burak Özçivit’in 4 katlı evine bakın! İşte eşi Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünü üstlenen Burak Özçivit, son dönemlerde yatırımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Geçen aylarda oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Özçivit, son olarak Bodrum'da yaptırdığı villayla çok konuşuldu. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit'in çekirdek ailesiyle yaşadığı 4 katlı lüks villası ise merak konusu oldu. Ünlü çiftin evini görenler de hayran kaldı. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk yuvası...