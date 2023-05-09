7 yılı devirmişler! Ben Bu Cihana Sığmazam Behram'ı Koray Şahinbaş’ın eşi de çok ünlü! Meğer Asmalı Konak’ın güzeliyle...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Behram karakterini canlandıran Koray Şahinbaş, son bölümle birlikte gündem oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Zeki Sivri karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun hayatı da merak edildi. Başarılı performansıyla beğeni toplayan Koray Şahinbaş'ın özellikle aşk hayatı merak edilerek "Koray Şahinbaş evli mi? Koray Şahinbaş'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Şahinbaş'ın Asmalı Konak'ın güzel oyuncusuyla 7 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Koray Şahinbaş'ın kendisi gibi ünlü olan oyuncu eşi...
09.05.2023 23:08 - Son Güncelleme: 09.05.2023 23:08
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Zeki Sivri karakteriyle hafızalara kazınan Koray Şahinbaş, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol aldı.
Başarılı performansıyla beğeni toplayan Koray Şahinbaş'ın özellikle aşk hayatı merak edilerek "Koray Şahinbaş evli mi? Koray Şahinbaş'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.