7 yıldır evliler! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim! O da fenomen çıktı! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...
Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Polat, Alya Şahinler, Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik'in hayatı merak edildi. Aslen Antalyalı olan 34 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Biricik hakkında en çok "Burcu Biricik kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Burcu Biricik'in kendisi gibi fenomen olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Burcu Biricik'in 7 yıllık eşi...
08.06.2023 22:26 - Son Güncelleme: 08.06.2023 22:26
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURCU BİRİCİK KİMDİR?
4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğan Burcu Biricik, 2006 yılında düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.