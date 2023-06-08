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Haberler Magazin 7 yıldır evliler! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim! O da fenomen çıktı! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

7 yıldır evliler! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim! O da fenomen çıktı! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Polat, Alya Şahinler, Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik'in hayatı merak edildi. Aslen Antalyalı olan 34 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Biricik hakkında en çok "Burcu Biricik kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Burcu Biricik'in kendisi gibi fenomen olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Burcu Biricik'in 7 yıllık eşi...

takvim.com.tr
08.06.2023 22:26 - Son Güncelleme: 08.06.2023 22:26
7 yıldır evliler! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim! O da fenomen çıktı! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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7 yıldır evliler! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim! O da fenomen çıktı! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

BURCU BİRİCİK KİMDİR?
4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğan Burcu Biricik, 2006 yılında düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

7 yıldır evliler! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim! O da fenomen çıktı! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

7 yıldır evliler! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim! O da fenomen çıktı! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

7 yıldır evliler! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim! O da fenomen çıktı! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer alan Biricik, daha sonra Hayat Şarkısı, Şeref Meselesi gibi yapımlarda rol aldı.

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