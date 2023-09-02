7 yıl sonra Türkiye’ye dönen Gökhan Özen sahneye kızıyla çıktı! 2 çocuk babası Gökhan'ın güzeller güzeli kızını gören dilini ısırdı!

Budala, Kader Utansın, Aramazsan Arama, Civciv, Budala, Benim İçin N'apardın ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Gökhan Özen, uzun bir süre önce sahnelere veda etmiş ve Amerika'ya taşınmıştı. Ünlü şarkıcı, 7 yıl aradan sonra hem Türkiye'ye hem de sahnelere döndü. Dün akşam sevenleriyle buluşan Özen, dinleyicisine unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcıya konserin bir kısmında kızı eşlik etti. 2 çocuk babası Özen'in kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Gökhan Özen'in güzeller güzeli kızı...