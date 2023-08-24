2 kızının annesi bakın hangi oyuncu çıktı! 7 yıl sonra Türkiye’ye dönen Gökhan Özen 6 yıllık eski eşi hakkında ilk kez konuştu!

Ne Farkeder, Budala, Benden Sorulur, Sana Yine Muhtacım, Civciv, Aramazsan Arama ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Gökhan Özen, 7 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Bebek'te kameralara takılan Özen, hem kariyeri hem özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Amerika'ya neden gittiğini de açıklayan ünlü şarkıcı, 6 yıl evli kaldığı iki kızının annesi hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Özen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...
Şarkılarla bir döneme damga vuran şarkıcı Gökhan Özen, 7 yıl aradan sonra Amerika'dan Türkiye'ye döndü.
Geçtiğimiz gün Bebek'te kameralara yansıyan ünlü isim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre; uzun süredir Amerika'da yaşayan Özen, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.
Yedi sene sonra Türkiye'ye dönen ve ilk kez İstanbul Kuruçeşme Açıkhava'da konser vermeye hazırlanan Özen, şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum. Yedi sene burada değildim ama müziğim buradaydı. 2.5 sene önce bir albüm çıkartmıştım 'Firardayım' diye.