2 kızının annesi bakın hangi oyuncu çıktı! 7 yıl sonra Türkiye’ye dönen Gökhan Özen 6 yıllık eski eşi hakkında ilk kez konuştu!

Ne Farkeder, Budala, Benden Sorulur, Sana Yine Muhtacım, Civciv, Aramazsan Arama ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Gökhan Özen, 7 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Bebek'te kameralara takılan Özen, hem kariyeri hem özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Amerika'ya neden gittiğini de açıklayan ünlü şarkıcı, 6 yıl evli kaldığı iki kızının annesi hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Özen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...