7 yıl önce vefat etmişti! Filiz Erkal o acı günü ilk kez anlattı! “Görmeye girdiğimde 'Ölmüş' dedim” İbrahim Erkal'ın 3 çocuğunun annesi...

Canısı, Erzurum'a Gel, Sevme, Unutmayacağım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Erkal'ın 2003 yılında nikah masasına oturduğu üç çocuğunun annesi Filiz Erkal ise yıllar sonra o acı günü anlattı. İbrahim Erkal'ın vefat ettiği günün detaylarını hakkında ilk kez konuşan Filiz Erkal, merhum sanatçının hayranlarını duygulandırdı. İşte o açıklama...