7 yıl önce evliliği bitmişti! Survivor Nagihan’ın eski eşi bakın kim! Nagihan Karadere “Kızımı göstermiyor” diye sitem etmişti meğer...

Survivor All Star 2024 yarışmasında gerginlik hat safhaya ulaştı. Kırmızı takımda kavgalar bitmezken Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki gerginlik gündeme bomba gibi düştü. Verilen fragmanda Acun Ilıcalı'nın karşısında sessiz kalan Karadere, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bunun üzerine de Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Karadere'nin özellikle "Kızımı göstermiyor" diye sitem ettiği eski eşi merak konusu oldu. Bakın Survivor Nagihan'ın 7 yıl önce boşandığı eski eşi kimmiş...
Survivor All Star 2024 yarışmasında mücadele eden isimlerden milli atlet olan Nagihan Karadere, Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı gerginlikle gündeme bomba gibi düştü.
Verilen fragmanda Acun Ilıcalı'nın karşısında sessiz kalan Karadere, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bunun üzerine de Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.