7 yıl önce evliliği bitmişti! Survivor Nagihan’ın eski eşi bakın kim! Nagihan Karadere “Kızımı göstermiyor” diye sitem etmişti meğer...

Survivor All Star 2024 yarışmasında gerginlik hat safhaya ulaştı. Kırmızı takımda kavgalar bitmezken Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki gerginlik gündeme bomba gibi düştü. Verilen fragmanda Acun Ilıcalı'nın karşısında sessiz kalan Karadere, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bunun üzerine de Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Karadere'nin özellikle "Kızımı göstermiyor" diye sitem ettiği eski eşi merak konusu oldu. Bakın Survivor Nagihan'ın 7 yıl önce boşandığı eski eşi kimmiş...