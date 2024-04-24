Gizem Karaca “Evlenme teklifi faciaydı” deyip yıllar sonra itiraf etti! 7 yıl önce evlenmişti! Eşi bakın kim...

Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım, İçimdeki Fırtına, Safir gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Gizem Karaca , konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

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Sosyal medyada yapılan yorumlar hakkında da konuşan Karaca, "Sosyal medyada bana 'kilo aldın, yaşlandın' diyorlar. Bu klavye delikanlılığı beni çok üzüyor" ifadelerini kullandı.