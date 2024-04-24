Gizem Karaca “Evlenme teklifi faciaydı” deyip yıllar sonra itiraf etti! 7 yıl önce evlenmişti! Eşi bakın kim...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, Berfu Yenenler'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Karaca, özel hayatı hakkında konuştu. 7 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu, "Evlenme teklifi faciaydı" deyip yıllar sonra yaptığı itirafla dikkat çekti. Öte yandan Karaca'nın eşi de merak edildi. İşte detaylar...
Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım, İçimdeki Fırtına, Safir gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu.
Berfu Yenenler'in YouTube'da yayınlanan programına katılan Karaca, yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasından bahsederek "Erkek çocuğu gibiydim. Topuklu ayakkabıyı hayatımda giymeden, yarışmaya girdim" dedi.
Sosyal medyada yapılan yorumlar hakkında da konuşan Karaca, "Sosyal medyada bana 'kilo aldın, yaşlandın' diyorlar. Bu klavye delikanlılığı beni çok üzüyor" ifadelerini kullandı.