7 yıl önce evlenmişlerdi! Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı! Tanıştıkları anı ilk kez anlattı: Görür görmez çarpıldım

Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu, katıldığı bir programda eşiyle tanışma anını ilk kez anlattı. Lalin ve Leyla adlarında iki kızı olan Kobal'ın itirafları çok konuşuldu. İşte Sinem Kobal'ın o açıklamaları...