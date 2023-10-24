7 yıl önce evlenmişlerdi! Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı! Tanıştıkları anı ilk kez anlattı: Görür görmez çarpıldım

Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu, katıldığı bir programda eşiyle tanışma anını ilk kez anlattı. Lalin ve Leyla adlarında iki kızı olan Kobal'ın itirafları çok konuşuldu. İşte Sinem Kobal'ın o açıklamaları...
İlk kez 2001 yılında Dadı dizisiyle oyunculuğa başlayan Sinem Kobal, ardından birçok yapımda rol aldı.
Yayınlandığı döneme damga vuran Selena'da başrolü üstlenen Kobal, bu diziyle hafızalara kazındı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girdi.