7 yıl önce evlenip yurt dışına yerleşmişti! Asena’nın evine bakın! Almanya’daki evi göz kamaştırdı! İbo Show'la popülerleşmişti...

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazındı. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim, bir dönem Survivor yarışmasına da katıldı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Asena, Hasan Dere ile evlendikten sonra kameralardan uzak bir yaşam tercih etti ve Almanya'ya taşındı. Sosyal medyayı aktif kullanan Asena, son olarak Almanya'daki evinden görüntüler paylaştı. Asena'nın evini görenler ise hayran kaldı. İşte oryantal Asena'nın "Şükür evim" notuyla yaptığı o paylaşım...