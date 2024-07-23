7 yıl önce evlenip yurt dışına yerleşmişti! Asena’nın evine bakın! Almanya’daki evi göz kamaştırdı! İbo Show'la popülerleşmişti...

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazındı. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim, bir dönem Survivor yarışmasına da katıldı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Asena, Hasan Dere ile evlendikten sonra kameralardan uzak bir yaşam tercih etti ve Almanya'ya taşındı. Sosyal medyayı aktif kullanan Asena, son olarak Almanya'daki evinden görüntüler paylaştı. Asena'nın evini görenler ise hayran kaldı. İşte oryantal Asena'nın "Şükür evim" notuyla yaptığı o paylaşım...
Oryantal Asena'nın son haline bakın! Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı.
Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettiren Asena, özellikle İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı.
Bir dönem Survivor'a da katılan ünlü isim, Hasan Dere ile evlendikten sonra kameralardan uzak bir yaşam tercih etti.