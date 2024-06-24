7 yıl önce evlenip yurt dışına yerleşmişti! Asena eşiyle yıllar sonra Bodrum’da yakalandı! Tekne görüntüleri olay! Eşi bakın kim...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği danslarla hafızalara kazınan Asena, 7 yıl önce nikah masasına oturmuş ve yurtdışına yerleşmişti. Evlendikten sonra sektör değiştiren ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü oryantal, yıllar sonra ilk kez Bodrum'da görüntülendi. Eşiyle tekne tatili yapan Asena, siyah mayosuyla objektiflere takıldı. Asena'nın son hali dikkat çekerken eşi merak konusu oldu. Bakın Asena'nın eşi kim! İşte tekne görüntüleri...
Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı.
Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettiren Asena, özellikle İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı.
Bir dönem Survivor'a da katılan ünlü isim, evlendikten sonra kameralardan uzak bir yaşam tercih etti.