7 yıl önce evlenen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na öyle bir bakış attı ki! Ortalık yıkıldı! “Düğünümüz var a dostlar...”

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal'ın bu evlilikten Lalin ile Leyla adında iki evladı oldu. İmirzalıoğlu ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettiren Kobel, bu kez eşine attığı bakışla gündem oldu. Uraz Kaygılaroğlu ile bir düğünde nikah şahitliğini üstlenen çiftin o anları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o bakışı...