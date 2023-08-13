7 yıl önce evlenen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na öyle bir bakış attı ki! Ortalık yıkıldı! “Düğünümüz var a dostlar...”

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal'ın bu evlilikten Lalin ile Leyla adında iki evladı oldu. İmirzalıoğlu ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettiren Kobel, bu kez eşine attığı bakışla gündem oldu. Uraz Kaygılaroğlu ile bir düğünde nikah şahitliğini üstlenen çiftin o anları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o bakışı...
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu Sinem Kobal şimdi ise sosyal medyaya düşen görüntüleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.