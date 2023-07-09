7 yıl önce evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun en özel görüntüleri sosyal medyayı salladı! İhanet iddialarının ardından...
2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadınla çekilen sarmaş dolaş görüntüleri günlerce konuşulurken Atagül, eşinin arkasında durarak evliliğine sahip çıkmıştı. Atagül'ün bu hamlesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken ünlü çift bu kez en özel görüntüleriyle gündeme geldi. İşte Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun o görüntüleri...
09.07.2023 09:47 - Son Güncelleme: 09.07.2023 09:50
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Ünlü çift, romantik açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.
Ancak geçen aylarda çiftin evliliğine nazar değdi. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadınla çekilen sarmaş dolaş görüntüleri günlerce konuşulurken Atagül, eşinin arkasında durarak evliliğine sahip çıktı.