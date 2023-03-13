7 yıl önce “Evet” demişler! Bir Küçük Gün Işığı'nın Feraye'si Eda Özerkan'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Avrupa Yakası'nın yıldızı...
Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude) gibi birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren ATV'nin iddialı dizisi Bir Küçük Gün Işığı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Feraye karakterini canlandıran ve performansıyla dikkat çeken Eda Özerkan da kısa sürede gündem oldu. 39 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi ve "Eda Özerkan evli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı. Özerkan'ın ünlü oyuncuyla 7 yıl önce nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Eda Özerkan'ın Avrupa Yakası'nda da rol alan oyuncu eşi kimmiş...
13.03.2023 20:46 - Son Güncelleme: 13.03.2023 20:46
Dizide Feraye karakterini canlandıran ve performansıyla dikkat çeken Eda Özerkan da kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine 39 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
EDA ÖZERKAN KİMDİR?
11 Mart 1984 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Eda Özerkan, Kadıköy Anadolu Meslek Lisesinden mezun oldu.