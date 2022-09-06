7 yıl önce ‘evet’ demiş! Balkan Ninnisi'nin Neriman'ı Özlem Türkad’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı...
Çekimleri Makedonya'nın Üsküp şehrinde gerçekleşen Balkan Ninnisi dizisinde Erdal Özyağcılar, Emre Bey, Merih Öztürk ile kamera karşısına geçen Özlem Türkad'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle Seksenler dizisindeki Rukiye karakteri ile hafızalara kazınan oyuncunun en çok aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 7 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. Bakın Özlem Türkad'ın gözünden sakındığı eşi kimmiş...
06.09.2022 21:19 - Son Güncelleme: 06.09.2022 21:19
Seksenler dizisindeki Rukiye karakteri ile hafızalara kazınan Özlem Türkad, son olarak Balkan Ninnisi'nde Neriman olarak izleyici karşısına çıktı.
Erdal Özyağcılar, Emre Bey, Merih Öztürk ile kamera karşısına geçen Özlem Türkad'ın yayınlanan son bölümün ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.