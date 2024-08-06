7 yıl önce boşanmıştı! Survivor Nagihan Karadere evleniyor! Düğün yeri bile belli oldu! Meğer Tuğba Özay’ın aracılığıyla...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 7 yıl önce boşanan Karadere, bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşiyle gündem olmuştu. Fenomen yarışmacı, şimdi ise yeni aşkıyla adından söz ettirdi. Konuk olduğu programda itirafları peş peşe sıralayan Karadere, evleneceğini açıklarken Tuğba Özay detayı dikkat çekti. İşte detaylar...
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, sporcu kimliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Nagihan Karadere, bu kez evlilik itirafıyla gündeme geldi.
Yakın arkadaşı Tuğba Özay'ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını açıklayan Karadere, "Kiraz sapından yapılmış yüzük ile evlilik teklifi aldım tektaşı bekliyorum" dedi.