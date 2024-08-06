7 yıl önce boşanmıştı! Survivor Nagihan Karadere evleniyor! Düğün yeri bile belli oldu! Meğer Tuğba Özay’ın aracılığıyla...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 7 yıl önce boşanan Karadere, bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşiyle gündem olmuştu. Fenomen yarışmacı, şimdi ise yeni aşkıyla adından söz ettirdi. Konuk olduğu programda itirafları peş peşe sıralayan Karadere, evleneceğini açıklarken Tuğba Özay detayı dikkat çekti. İşte detaylar...