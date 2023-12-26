7 yıl önce boşandılar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in 2 yıllık eski eşi bakın kim! Meğer tescilli güzelle...

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ozan Akbaba, İsmail Demirci, Ragıp Savaş, Ali Seçkiner Alıcı gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi. Çelik'in kendisi gibi oyuncu olan tescilli güzelle 2 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar inanamadı. İşte ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in eski eşi...