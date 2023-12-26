7 yıl önce boşandılar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in 2 yıllık eski eşi bakın kim! Meğer tescilli güzelle...

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ozan Akbaba, İsmail Demirci, Ragıp Savaş, Ali Seçkiner Alıcı gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi. Çelik'in kendisi gibi oyuncu olan tescilli güzelle 2 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar inanamadı. İşte ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in eski eşi...
Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken dizide Ateş Türk karakterini canlandıran Burak Çelik de gündem oldu. Hem yakışıklılığı hem performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı merak edilip araştırıldı.
BURAK ÇELİK KİMDİR?
Burak Çelik, Ordu'lu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World'de birinci seçildi.
42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçilen Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı.