7 yıl önce Almanya’ya yerleşmişti! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşen Asena’nın evine bakın! Leopar desenli koltuğuyla...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show ile hafızalara kazınan ve bir dönem Survivor'a da karılan ünlü oryantal Asena, Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya yerleşti. Kameralardan uzak bir yaşam tercih eden ve sektör değiştiren Asena, Almanya'daki evini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Asena'nın lükse evinin hem içi hem dışı görenleri hayran bıraktı. Ünlü ismin leopar desenli koltuğu ise dikkat çekti.
Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazındı. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim, bir dönem Survivor yarışmasına da katıldı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Asena, Hasan Dere ile evlendikten sonra kameralardan uzak bir yaşam tercih etti ve Almanya'ya taşındı.