7 yıl önce Almanya’ya yerleşmişti! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşen Asena’nın evine bakın! Leopar desenli koltuğuyla...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show ile hafızalara kazınan ve bir dönem Survivor'a da karılan ünlü oryantal Asena, Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya yerleşti. Kameralardan uzak bir yaşam tercih eden ve sektör değiştiren Asena, Almanya'daki evini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Asena'nın lükse evinin hem içi hem dışı görenleri hayran bıraktı. Ünlü ismin leopar desenli koltuğu ise dikkat çekti.