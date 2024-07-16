7 yıl evli kalmışlardı! Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar’dan taciz itirafı! “Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum”

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ümit Erdim, 2017 yılında evlendiği Seda Çınar ile Nisan 2024'te boşandı. 2 çocuğu olan ikiliden Seda Çınar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Çınar, yayınladığı açıklamada tacize uğradığını belirterek "Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...