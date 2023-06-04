7 yıl evli kalmışlardı! Emre Altuğ 2 oğluyla ev halini yayınladı! Çağla Şıkel’den de paylaşım gecikmedi! “Anne gibi annesin Çağla...”
Çağla Şıkel ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten iki evladı olan Emre Altuğ, oğullarıyla ev halini sosyal medya hesabında yayınladı. Altuğ'un yayınladığı görüntü kısa sürede gündem olurken Çağla Şıkel'den de benzer bir paylaşım geldi. Ünlü model, Kuzey ve Uzay'ın yağmurda gönüllerince eğlendikleri anları kayıt altına alarak yayınladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in ilk göz ağrılarını gören "Koca delikanlı olmuş" derken babasına benzetilen Uzay bir kez daha sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları...
04.06.2023 21:44 - Son Güncelleme: 04.06.2023 22:11
Ünlü şarkıcı, "Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir şey de değil onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, boşanmışsınız illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak " dedi.