7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan aşk itirafı! “Çok güzel gülmüştü” Gözler Gözde Kansu’da...

Çağla Şıkel ile 2008 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Emre Altuğ, 2015'te ünlü modelle boşanmıştı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde rol alan Altuğ'un son olarak adı partneri Gözde Kansu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Altuğ'un sosyal medyada "Yakaladı ya" notuyla yayınladığı bir fotoğraf ise iddiaları güçlendirmişti. Ünlü şarkıcıdan konuya ilişkin açıklama geldi. Altuğ'un açıklamasının ardından gözler Gözde Kansu'ya çevrildi. İşte o açıklama...