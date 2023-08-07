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7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan aşk itirafı! “Çok güzel gülmüştü” Gözler Gözde Kansu’da...

Çağla Şıkel ile 2008 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Emre Altuğ, 2015'te ünlü modelle boşanmıştı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde rol alan Altuğ'un son olarak adı partneri Gözde Kansu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Altuğ'un sosyal medyada "Yakaladı ya" notuyla yayınladığı bir fotoğraf ise iddiaları güçlendirmişti. Ünlü şarkıcıdan konuya ilişkin açıklama geldi. Altuğ'un açıklamasının ardından gözler Gözde Kansu'ya çevrildi. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 10:49 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 10:49
7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan aşk itirafı! “Çok güzel gülmüştü” Gözler Gözde Kansu’da... 1

1999'da ilk albümünü yayınlayan Emre Altuğ'un en büyük isteği oyuncu olmaktı ve müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi.

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan aşk itirafı! “Çok güzel gülmüştü” Gözler Gözde Kansu’da... 2

Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol alan Altuğ, bir yandan da Sıcak, Dudak Dudağa, Kişiye Özel, Zil gibi albümleriyle müzik listelerini alt üst etti.

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan aşk itirafı! “Çok güzel gülmüştü” Gözler Gözde Kansu’da... 3

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk alanında yeteneklerini sergileyen ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Altuğ, işleri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

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