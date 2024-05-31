7 yıl evli kalmışlar! Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Yalı Çapkını’nda Seyran'ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran meğer...

Afra Sarçoğlu, Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Gözde Kansu, Şerif Sezer gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tilbe Saran'ın 7 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tilbe Saran'ın eski eşi de tanıdım çıktı. Bakın Tilbe Saran'ın eski eşi kimmiş...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran'ın hayatı merak edildi.
TİLBE SARAN KİMDİR?
21 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tilbe Saran, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
Lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Tilbe Saran, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.