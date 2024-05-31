SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

7 yıl evli kalmışlar! Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Yalı Çapkını’nda Seyran'ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran meğer...

Afra Sarçoğlu, Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Gözde Kansu, Şerif Sezer gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tilbe Saran'ın 7 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tilbe Saran'ın eski eşi de tanıdım çıktı. Bakın Tilbe Saran'ın eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 15:15 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 15:15
7 yıl evli kalmışlar! Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Yalı Çapkını’nda Seyran’ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran meğer... 1

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran'ın hayatı merak edildi.

7 yıl evli kalmışlar! Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Yalı Çapkını’nda Seyran’ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran meğer... 2

TİLBE SARAN KİMDİR?
21 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tilbe Saran, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

7 yıl evli kalmışlar! Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Yalı Çapkını’nda Seyran’ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran meğer... 3

Lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Tilbe Saran, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

SON DAKİKA