7 yıl evli kalmışlar! Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Yalı Çapkını’nda Seyran'ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran meğer...

Afra Sarçoğlu, Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Gözde Kansu, Şerif Sezer gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın psikoloğunu canlandıran Tilbe Saran'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tilbe Saran'ın 7 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tilbe Saran'ın eski eşi de tanıdım çıktı. Bakın Tilbe Saran'ın eski eşi kimmiş...