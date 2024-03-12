7 yıl Emre Altuğ ile evli kalmıştı! Çağla Şıkel paylaştı! 2 oğluyla yaşadığı lüks villa göz kamaştırdı! 800 metrekare 9 odalı...

Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan ve Uzay ile Kuzey adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Ancak evlilik haberi beklenen çiftin ilişkisi uzun sürmemişti. Şıkel, ablasının düğününde de eski sevgilisiyle nikah şahidi olarak gündeme gelmişti. Ünlü model şimdi ise iki oğluyla yaşadığı, 800 metrekare, 9 odalı lüks villasıyla adından söz ettirdi. Evinin salonundan paylaşımda bulunan Şıkel'in zevkle döşenmiş villası hayran bıraktı. İşte Çağla Şıkel'in göz kamaştıran evi...