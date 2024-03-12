Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan ve Uzay ile Kuzey adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Ancak evlilik haberi beklenen çiftin ilişkisi uzun sürmemişti. Şıkel, ablasının düğününde de eski sevgilisiyle nikah şahidi olarak gündeme gelmişti. Ünlü model şimdi ise iki oğluyla yaşadığı, 800 metrekare, 9 odalı lüks villasıyla adından söz ettirdi. Evinin salonundan paylaşımda bulunan Şıkel'in zevkle döşenmiş villası hayran bıraktı. İşte Çağla Şıkel'in göz kamaştıran evi...
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken Emre Altuğ'a körkütük aşık oldu.
Yaşadıkları aşkla o dönem magazin manşetlerinden düşmeyen ikili, 2008 yılında bir eğlence mekanında nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan ünlü çiftin evliliği 2015'te son buldu. Ancak çift çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi.