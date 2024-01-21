7 yıl Emre Altuğ ile evli kalmıştı! 2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den dikkat çeken paylaşım: “Pişmanlık hissetmeye devam ediyoruz...”

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Son olarak Selen Görgüzel'in açıklamalarıyla gündeme gelen Şıkel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, pişmanlık üzerine yaptığı paylaşımında yer verdiği satırlarla dikkat çekti. İşte attığı her adımla adından söz ettiren Çağla Şıkel'in o paylaşımı...
1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynayan Çağla Şıkel, bir yıl sonra Miss Turkey yarışmasında birinci oldu ve tüm hayatı değişti.
Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkan ve podyumların tozunu attıran ünlü model, Cennet Mahallesi ve Görgüsüzler dizilerinde yer alarak oyunculuk konusundaki yeteneğini de gözler önüne serdi.
Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Şıkel, özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerini süsledi. Ünlü oyuncu, özellikle 2008 yılında nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.