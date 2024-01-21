7 yıl Emre Altuğ ile evli kalmıştı! 2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den dikkat çeken paylaşım: “Pişmanlık hissetmeye devam ediyoruz...”

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Son olarak Selen Görgüzel'in açıklamalarıyla gündeme gelen Şıkel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, pişmanlık üzerine yaptığı paylaşımında yer verdiği satırlarla dikkat çekti. İşte attığı her adımla adından söz ettiren Çağla Şıkel'in o paylaşımı...