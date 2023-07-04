7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’in zevkle döşenmiş evine bakın! 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villası...

2015'te biten evliliğinden Kuzey ve Uzay adından iki evladı olan Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı. Ancak Şıkel'den evlilik haberi beklenirken çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.