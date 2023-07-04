7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’in zevkle döşenmiş evine bakın! 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villası...
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken Emre Altuğ'a körkütük aşık olarak 2008 yılında nikah masasına oturdu. 2015'te biten evliliğinden Kuzey ve Uzay adından iki evladı olan Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı. Ancak Şıkel'den evlilik haberi beklenirken çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Şıkel, bu kez 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villasıyla gündeme geldi. Şıkel'in zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı. İşte Çağla Şıkel'in lüks villası...
04.07.2023 11:52 - Son Güncelleme: 04.07.2023 11:52
Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı pop şarkıcısı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi.
2015'te biten evliliğinden Kuzey ve Uzay adından iki evladı olan Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı. Ancak Şıkel'den evlilik haberi beklenirken çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.