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Haberler Magazin 7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’in zevkle döşenmiş evine bakın! 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villası...

7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’in zevkle döşenmiş evine bakın! 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villası...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken Emre Altuğ'a körkütük aşık olarak 2008 yılında nikah masasına oturdu. 2015'te biten evliliğinden Kuzey ve Uzay adından iki evladı olan Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı. Ancak Şıkel'den evlilik haberi beklenirken çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Şıkel, bu kez 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villasıyla gündeme geldi. Şıkel'in zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı. İşte Çağla Şıkel'in lüks villası...

takvim.com.tr
04.07.2023 11:52 - Son Güncelleme: 04.07.2023 11:52
7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’in zevkle döşenmiş evine bakın! 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villası...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, aynı sene Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) seçildi.

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7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’in zevkle döşenmiş evine bakın! 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villası...

Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeri başlayan Şıkel, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’in zevkle döşenmiş evine bakın! 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villası...

Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı pop şarkıcısı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi.

7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’in zevkle döşenmiş evine bakın! 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villası...

31 Ekim 2009'da Hüseyin Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getiren Şıkel, daha sonra Uzay Tuncer'i kucağına aldı.

7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel’in zevkle döşenmiş evine bakın! 2 oğluyla yaşadığı 800 metrekarelik 9 odalı villası...

2015'te biten evliliğinden Kuzey ve Uzay adından iki evladı olan Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı. Ancak Şıkel'den evlilik haberi beklenirken çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

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