7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel oğullarını paylaştı! Uzay'la pozuna düştüğü not dikkat çekti! “Küçük Emre Altuğ...”

Şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. Çocuklarının gelişimiyle yakından ilgilenen Şıkel, onlarla geçirdiği eğlenceli anları da sık sık sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, oğullarıyla yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Ünlü modelin küçük oğlu Uzay'la verdiği poza düştüğü not dikkat çekerken Uzay'ın babası Emre Altuğ ile olan benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in çocukları için "Maşallah çok tatlılar", "Koca delikanlı olmuşlar" yorumları yapıldı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımları...