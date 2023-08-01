7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel oğullarını paylaştı! Uzay'la pozuna düştüğü not dikkat çekti! “Küçük Emre Altuğ...”

Şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. Çocuklarının gelişimiyle yakından ilgilenen Şıkel, onlarla geçirdiği eğlenceli anları da sık sık sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, oğullarıyla yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Ünlü modelin küçük oğlu Uzay'la verdiği poza düştüğü not dikkat çekerken Uzay'ın babası Emre Altuğ ile olan benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in çocukları için "Maşallah çok tatlılar", "Koca delikanlı olmuşlar" yorumları yapıldı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımları...
1997 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı şarkıcı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine giren ünlü modelin iki erkek evladı oldu.
2015'te evliliği biten Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay için eski eşi Emre Altuğ ile boşandıktan sonra da sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi.