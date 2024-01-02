7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalan Emre Altuğ’dan aşk itirafı: “Ben hazırım ama...” Adı Gözde Kansu ile anılıyordu meğer...

7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'den Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Yılbaşı akşamı sahne alan ünlü şarkıcı, bu kez açıklamalarıyla çok konuşuldu. Son olarak adı rol arkadaşı Gözde Kansu ile anılan Altuğ, özel hayatına dair yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Emre Altuğ'un o açıklaması...