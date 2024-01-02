7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalan Emre Altuğ’dan aşk itirafı: “Ben hazırım ama...” Adı Gözde Kansu ile anılıyordu meğer...

7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'den Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Yılbaşı akşamı sahne alan ünlü şarkıcı, bu kez açıklamalarıyla çok konuşuldu. Son olarak adı rol arkadaşı Gözde Kansu ile anılan Altuğ, özel hayatına dair yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Emre Altuğ'un o açıklaması...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Emre Altuğ, uzun bir süre aşk yaşadığı model Çağla Şıkel'le 2008 yılında bir eğlence mekanında dünyaevine girdi. Bu evlilikten Hüseyin Kuzey ile Uzay Tuncer adında iki evladı olan çiftin evlilikleri ise 7 yıl sonra son buldu ve günlerce konuşuldu.
Boşansalar da çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen ikiliden Şıkel, avukat Nail Gönenli ile 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve yeni bir ilişkiye yelken açtı.
Şıkel'in bu ilişkisi geçen haftalarda son bulurken Emre Altuğ'un adı Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Gözde Kansu ile anıldı.