Belgrad ormanında evlendi! 7 yıl Çağla Şıkel'le evli kalan Emre Altuğ yeniden damat oldu! “Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz” demişti...

Çağla Şıkel ile 7 yıl süren evliliğinden Uzay ve Kuzey adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, geçen günlerde "Kalbiniz boş mu?" sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu. Yeni aşkını itiraf eden ancak açıklama isim vermeyen Emre Altuğ, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran ünlü oyuncu ve şarkıcı Altuğ'dan hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz geldi. Altuğ, 55 yaşında yeniden damat oldu. Belgrad Ormanı'nda çekilen düğün görüntüleri ise sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...