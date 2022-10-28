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Haberler Magazin 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ eski eşiyle aynı karede! Çağla Şıkel paylaştı ortalık yıkıldı

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ eski eşiyle aynı karede! Çağla Şıkel paylaştı ortalık yıkıldı

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında bir eğlence mekanında ünlü model Çağla Şıkel ile dünyaevine girdi. 7 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin, bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu. İkili, büyük oğulları Kuzey'in doğum günü için bir araya geldi. Şıkel ise eski eşi Emre Altuğ'la verdiği pozu sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. O kare, kısa sürede gündem olup sosyal medyayı salladı. İşte Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in o karesi...

28.10.2022 20:45 - Son Güncelleme: 28.10.2022 20:45
7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ eski eşiyle aynı karede! Çağla Şıkel paylaştı ortalık yıkıldı

1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, 1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem ile müzik listelerini alt üst etti.

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7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ eski eşiyle aynı karede! Çağla Şıkel paylaştı ortalık yıkıldı

Hem sesi hem şarkılarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Altuğ; Tatlı Hayat, Lise Defteri, Sensiz Olmuyor gibi dizilerde de rol alarak oyunculuk alanındaki yeteneklerini gözler önüne serdi.

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ eski eşiyle aynı karede! Çağla Şıkel paylaştı ortalık yıkıldı

Şimdilerde başrolünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını'nda Orhan karakterini canlandıran Altuğ, kariyeri gibi özel hayatıyla da adından sıkça söz ettirdi.

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ eski eşiyle aynı karede! Çağla Şıkel paylaştı ortalık yıkıldı

Altuğ, özellikle model Çağla Şıkel ile yaptığı evlilikle bir dönemin magazin manşetlerini süsledi.

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ eski eşiyle aynı karede! Çağla Şıkel paylaştı ortalık yıkıldı

2008 yılında bir eğlence mekanında dünyaevine giren ünlü çift, uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

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