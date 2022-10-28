7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ eski eşiyle aynı karede! Çağla Şıkel paylaştı ortalık yıkıldı
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında bir eğlence mekanında ünlü model Çağla Şıkel ile dünyaevine girdi. 7 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin, bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu. İkili, büyük oğulları Kuzey'in doğum günü için bir araya geldi. Şıkel ise eski eşi Emre Altuğ'la verdiği pozu sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. O kare, kısa sürede gündem olup sosyal medyayı salladı. İşte Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in o karesi...
28.10.2022 20:45 - Son Güncelleme: 28.10.2022 20:45
1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, 1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem ile müzik listelerini alt üst etti.
Şimdilerde başrolünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını'nda Orhan karakterini canlandıran Altuğ, kariyeri gibi özel hayatıyla da adından sıkça söz ettirdi.