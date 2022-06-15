Vav TV İzle
Haberler Magazin 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Emre Altuğ'dan flaş Çağla Şıkel itirafı! Uzay’la anısını şaşırttı “Annesinin odasını tanıdı”

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Emre Altuğ'dan flaş Çağla Şıkel itirafı! Uzay’la anısını şaşırttı “Annesinin odasını tanıdı”

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Uzay ile Kuzey adında iki evladı olmuştu. 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Çağla Şıkel ile 2015'de boşanan Emre Altuğ, katıldığı bir YouTube programında eski eşi ve çocukları hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Küçük oğlu Uzay'la ilgili bir anısını anlatan Altuğ'un çocukları da merak konusu oldu. Uzay'ın son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Emre Altuğ'un çok konuşulan röportajı ve yakışıklı oğullarının son halleri...

15.06.2022 19:03 - Son Güncelleme: 15.06.2022 19:11
7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Emre Altuğ’dan flaş Çağla Şıkel itirafı! Uzay’la anısını şaşırttı “Annesinin odasını tanıdı”

90'lı yıllarda dönemin ünlü sanatçıları olan Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi isimlerle vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, 3 sezon boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol alarak hem oyunculuk hem şarkıcılık yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Emre Altuğ’dan flaş Çağla Şıkel itirafı! Uzay’la anısını şaşırttı “Annesinin odasını tanıdı”

1998 yılında ilk albümünü yapmak için anlaşan Altuğ, "İbret-i Alem"in 1999 yılındaki başarısıyla beraber, 100'den fazla konser verdi.

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Emre Altuğ’dan flaş Çağla Şıkel itirafı! Uzay’la anısını şaşırttı “Annesinin odasını tanıdı”

Ünlü şarkıcı, 2008 yılında ise Çağla Şıkel ile nikah masasına oturdu ve 2009 yılında oğlu Kuzey, 2012 yılında da küçük oğlu Uzay'ı kucağına aldı.

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Emre Altuğ’dan flaş Çağla Şıkel itirafı! Uzay’la anısını şaşırttı “Annesinin odasını tanıdı”

2015 yılında yollarını ayıran ikili, boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya gelerek birçok anne-babaya örnek oldu.

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Emre Altuğ’dan flaş Çağla Şıkel itirafı! Uzay’la anısını şaşırttı “Annesinin odasını tanıdı”

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Altuğ, bu konuyla ilgili ünlü sunucunun "Ben şunu merak ederim. Nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" demesi üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA