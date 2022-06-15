7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Emre Altuğ'dan flaş Çağla Şıkel itirafı! Uzay’la anısını şaşırttı “Annesinin odasını tanıdı”
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Uzay ile Kuzey adında iki evladı olmuştu. 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Çağla Şıkel ile 2015'de boşanan Emre Altuğ, katıldığı bir YouTube programında eski eşi ve çocukları hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Küçük oğlu Uzay'la ilgili bir anısını anlatan Altuğ'un çocukları da merak konusu oldu. Uzay'ın son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Emre Altuğ'un çok konuşulan röportajı ve yakışıklı oğullarının son halleri...
15.06.2022 19:03 - Son Güncelleme: 15.06.2022 19:11
90'lı yıllarda dönemin ünlü sanatçıları olan Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi isimlerle vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, 3 sezon boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol alarak hem oyunculuk hem şarkıcılık yaptı.