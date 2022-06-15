7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Emre Altuğ’dan flaş Çağla Şıkel itirafı! Uzay’la anısını şaşırttı “Annesinin odasını tanıdı”

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Altuğ, bu konuyla ilgili ünlü sunucunun "Ben şunu merak ederim. Nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" demesi üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.