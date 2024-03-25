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7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yaban Çiçekleri’nin Nurten’i Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...

Başrollerini Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nde Nurten Ataman'ı canlandıran Tilbe Saran'ın hayatı merak edildi. 62 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Tilbe Saran evli mi? Eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Bakın Tilbe Saran'ın eski eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 16:10 Güncelleme 25 Mart 2024, 16:10
7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yaban Çiçekleri’nin Nurten’i Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış... 1

ATV'nin iddialı dizisi Yaban Çiçekleri'nde Nurten Ataman karakterini canlandıran Tilbe Saran'ın hayatı merak edildi.

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yaban Çiçekleri’nin Nurten’i Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış... 2

Profesyonel tiyatro yaşamına öğrencilik yıllarında, 1984'de Kenter Tiyatrosu'nda başlayan oyuncunun özellikle özel hayatı merak konusu oldu.

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yaban Çiçekleri’nin Nurten’i Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış... 3

Ünlü oyuncu hakkında en çok "Tilbe Saran evli mi? Eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.

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