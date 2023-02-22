7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ayşe Kökçü'nün eski eşi bakın kim! Meğer kendisi gibi çok ünlüymüş! Bizimkiler itirafının ardından...
1989-2002 yılları arasında ekrana gelen Bizimkiler dizisinde Nazan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Armağan Çağlayan'a konuşan Kökçü, kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen 67 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Ayşe Kökçü'nün eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Son olarak Yeşilçam'dan uyarlanan Ah Nerede dizisinde rol alan Kökçü'nün ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayşe Kökçü'nün 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan eski eşi kimmiş...
22.02.2023 18:08 - Son Güncelleme: 22.02.2023 18:27
Son olarak Yeşilçam'dan uyarlanan Ah Nerede dizisinde rol alan Ayşe Kökçü, 1989-2002 yılları arasında ekrana gelen Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Nazan karakteriyle hafızalara kazındı.
Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olan ünlü oyuncu, Bizimkiler hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Ayşe Kökçü, bir fenomene dönüşen 'Bizimkiler' dizisi hakkında şu ifadeleri kullandı: "O zamanlar tanınmış değilim, tiyatroda çalışıyordum. 1984 yılında Umur Bugay, 'Bahar Noktası' oyununda görmüş. 'İlla bu oynasın' demiş. Ben öyle başladım. Dizi hiç aklımda yoktu. Dizi inanılmaz bir yere çıktı.