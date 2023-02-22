7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ayşe Kökçü’nün eski eşi bakın kim! Meğer kendisi gibi çok ünlüymüş! Bizimkiler itirafının ardından...

Ayşe Kökçü, bir fenomene dönüşen 'Bizimkiler' dizisi hakkında şu ifadeleri kullandı: "O zamanlar tanınmış değilim, tiyatroda çalışıyordum. 1984 yılında Umur Bugay, 'Bahar Noktası' oyununda görmüş. 'İlla bu oynasın' demiş. Ben öyle başladım. Dizi hiç aklımda yoktu. Dizi inanılmaz bir yere çıktı.