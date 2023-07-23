7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul etmişti! Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço’nun nikahtaki sözleri olay oldu!
Emrah'ın DNA testi sonucu kabullendiği ve uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Geçen aylarda "Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükleri taktık" diyerek evlilik yolunda ilk adımı attığını duyan Tayfun Erdoğan, dünyaevine girdi. Erdoğan'ın nikah şahitliğini üstlenen Yeşilçam yıldızı Nuri Alço ise açıklamasıyla düğüne damga vurdu. İşte Tayfun Erdoğan'ın düğününden ilk görüntüler ve haberin detayları...
Şarkıcı Emrah'ın evlilik dışı dünyaya getirdiği ve DNA testi sonucu kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, geçen aylarda nişan karelerini sosyal medyada yayınlayarak evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurmuştu.
Tayfun Erdoğan'ın paylaşımına düştüğü "Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükleri taktık" şeklindeki not ise dikkat çekmişti.
Tayfun Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Ünlü isim, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girdi.
Erdoğan'ın nikah şahitliğini üstlenen Yeşilçam yıldızı Nuri Alço ise açıklamasıyla düğüne damga vurdu.
Tayfun Erdoğan, o anları "Eee Amca demek baba yarı demek abim. B bu mutlu günümde dünyaevine girerken benim nikah şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi... "Babasıyla bir amca baba yarısı oynamıştık şimdi oğlunun hem amcası hem abisiyim" dedi. İyi ki varsın" notuyla yayınladı.