7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul etmişti! Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço’nun nikahtaki sözleri olay oldu!

Tayfun Erdoğan, o anları "Eee Amca demek baba yarı demek abim. B bu mutlu günümde dünyaevine girerken benim nikah şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi... "Babasıyla bir amca baba yarısı oynamıştık şimdi oğlunun hem amcası hem abisiyim" dedi. İyi ki varsın" notuyla yayınladı.