7 sene sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk paylaşım! Set pozuna beğeni yağdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi...

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, uzun bir süre önce setlere ara vermişti. Vaktini kızlarıyla geçirmek istediği için yıllardır gelen teklifleri geri çeviren Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda Her Şeyin Başı Merkür isimli filmle el sıkıştı. Ünlü oyuncudan ilk set pozu da geldi. İşte Sinem Kobal'ın set paylaşımı...
ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi.
Oyuncu çiftin bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu. Çocuklarının gelişimiyle yakından ilgilenen Sinem Kobal, uzun bir süre önce setlere ara verdi.
Son olarak 2017 yılında Yüz Yüze dizisinde rol alan Kobal'dan 7 sene sonra beklenen hamle geldi.