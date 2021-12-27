7 Numara'nın oyuncularının evli olduğu ortaya çıktı görenler şaştı kaldı! İki aşık 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitliyordu...
Yedi Numara, 2000-2003 yılları arasında yayınlanan komedi türündeki Türk televizyon dizisi... Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği dizi 7 Numara'nın başarılı oyuncuları yıllar sonra gündem oldu.7 Numara'nın oyuncularının evli olduğu ortaya çıktı görenler şaştı kaldı! İki aşığı canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor. 47 yaşındaki Volkan Girgin, şu sıralar senaristlik yapıyor.
27.12.2021 11:46
- Son Güncelleme: 27.12.2021 11:53
Dizide Recep Ballıoğlu ve Meryem karakterini canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli oldukları ortaya çıktı.
Dizide rol gereği nişanlı olan Recep Girgin (Recep) ve Sedef Pehlivanoğlu'nun (Meryem) gerçek hayatta evli olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. İkili, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor.