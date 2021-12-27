7 Numara’nın oyuncularının evli olduğu ortaya çıktı görenler şaştı kaldı! İki aşık 7’den 70’e herkesi ekran başına kilitliyordu...

Dizide rol gereği nişanlı olan Recep Girgin (Recep) ve Sedef Pehlivanoğlu'nun (Meryem) gerçek hayatta evli olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. İkili, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor.